Масштабная вакцинация от гриппа стартует в Санкт-Петербурге

Прививку от гриппа в Санкт-Петербурге в 2020 году можно будет сделать с 24 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил о старте масштабной прививочной кампании от гриппа в Санкт-Петербурге. Сделать вакцину можно будет уже со следующей недели – то есть с 24 августа. В этот раз власти надеются привить не меньше 60% населения, что является рекордным показателем за последнее время.

- В идеале вакцину сделают 3,2 млн петербуржцев, в том числе 488 тысячам детей. Особое внимание врачи уделят горожанам из группы риска: беременным, пожилым, медработникам, учителям, детям и людям с хроническими заболеваниями. Также в планах делать вакцинацию от пневмококковой инфекции, - передает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Напомним, что привиться можно не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах, которые будут появляться в самых оживленных местах Северной столицы. О вакцинации против коронавируса Смольный пока молчит, но зато тестирование на инфекцию продолжается ежедневно в полном объеме.