Школьники будут изучать блокчейн на уроках информатики в Санкт-Петербурге

Уроки блокчейна появятся в школах Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах Санкт-Петербурга появится любопытное ноу-хау – уроки по изучению актуального блокчейна в рамках информатики. Простыми словами – это технология хранения, передачи и производства данных, востребованная в современности в финансовой среде и, к примеру, в области кибербезопасности. О нововведении рассказал ректор университета ИТМО Владимир Васильев в ходе педагогической конференции.

- В целом, преподавание информатики разделят на начальный, базовый и продвинутый уровни. К этому прикрепят курсы дополнительного образования в областях искусственного интеллекта, машинного бучения, программирования, блокчейна, - анонсировал ректор университета ИТМО.

Естественно, чтобы преподавать новые информационно-коммуникационные технологии, учителям информатики придется пройти повышение квалификации. Для начала на курсы запишут 2 тысячи педагогов.