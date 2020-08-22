1,7 млн рублей заплатит петербуржец за разведенный костер в лесу

Петербуржец "попал" почти на 2 млн рублей за устроенный пожар в лесу Новгородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец, отдыхавший на рыбалке в Новгородской области, заплатит 1,7 млн рублей за костер, разведенный в лесу. Дело в том, что его беспечность привела к сильному пожару, нанесшему серьезный урон природе. Горе-рыбака оперативно осудили и потребовали крупную компенсацию. В связи с этим Смольный поспешил напомнить, что на территории Санкт-Петербурга все еще сохраняется пожароопасный сезон.

- Только с начала 2020 года в городских лесах зарегистрировали 7 природных пожаров общей площадью 9,1 га. Материалы по всем фактам природных пожаров направлены в управление надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, - передает пресс-служба Смольного.

В лесах Северной столицы продолжается мониторинг пожарной опасности, на местах круглосуточно работают дежурные, а в участковых лесничествах проходит патрулирование. Напомним, что в городе есть 42 специализированных места отдыха для шашлыков и печеной картошки. Список таких лесов есть на сайте «Курортного лесопарка».