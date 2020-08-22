Памятник Петру I открыли в Кингисеппе

В Кингисеппе открыли памятник Петру I. Фото: Правительство ЛО

Кингисепп стал «столицей» Ленинградской области в праздновании Дня Российского флага, который отмечается 22 августа. По случаю торжеств, в город приехал и губернатор 47 региона. А императору Петру I, при котором город перешел от шведов во владение России, был открыт памятник.

- Сегодня город отмечает 636-ю годовщину со дня образования. На главной площади торжественно открыли памятник Петру I, а затем состоялось праздничное шествие с триколором. Торжества в Кингисеппе завершатся народными гуляниями и праздничным салютом, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что во времена шведского владычества Кингисепп назывался Ямом, позднее, при Петре I, стал Ямбургом, а нынешнее имя город получил в 1922 году по имени расстрелянного эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа.

Обратное переименование в Ямбург жители Кингисеппа не поддержали.