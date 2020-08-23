Петербуржца, попытавшегося расстрелять из окна женщину, задержала полиция

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за хулиганство. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стрелять из чего ни попадя по прохожим внезапно принялись жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Ночью 22 августа полицейские задержали в Кингисеппе подвыпившего гражданина, который попытался напугать прохожего охолощенным автоматом. А днем того же дня в Красном селе повязали безработного мужчину, который затеял стрельбу из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

- 22 августа в полицию Красносельского района от граждан поступило сообщение о стрельбе в города Красное Село из окна одной из квартир дома по улице улице Спирина, - уточнили в ведомстве. - На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В результате в своей квартире дома 14/2 был задержан 54-летний неработающий мужчина, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шесть раз выстрелили из окна по находившейся на улице гражданке.

Уточняется, что стрелял дебошир из некого «пиротехнического устройства». Судя по всему, в виду имеется сигнальный пистолет. Теперь мужчине грозит ответственность по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство» - до пяти лет тюрьмы.