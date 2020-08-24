Безработный изнасиловал девочку на автобусной остановке у трассы "Кола" в Ленинградской области

15-летнюю девочку изнасиловали на остановке на трассе "Кола" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, 15-летняя девочка стала жертвой насильника. В субботу, 22 августа 2020 года, школьница возвращалась домой из гостей. Времени было около 6 часов вечера, поэтому она направилась на автобусную остановку "Разметелево" на трассе "Кола". Там она и встретила своего обидчика.

- Около автобусной остановки мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обидчика несовершеннолетней нашли быстро. В деревне Разметелево в Луговом переулке был задержан 32-летний местный житель. Известно, что он нигде не работает, а нее был судим за кражу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.