Мужчина забил до смерти металлической битой человека в Ленинградской области

Мужчина забил на смерть товарища бейсбольной битой в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области полиция поймала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своего знакомого. В субботу, 22 августа 2020 года, в одной из квартир дома 43 поселка Русско-Высоцкое Ломоносовского района был найден труп 39-летнего хозяина квартиры. У него была полностью разбита голова, вокруг пятна крови.

- У убитого было много ран на затылочно-теменной области, торчали кости черепа. Также была сломана нижняя челюсть, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело и оперативно задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний, ранее уже судимый житель того же поселка.

По данным следствия, убийство произошло в период с 15 по 18 августа. Мужчины находились в квартире убитого, между ними начался конфликт на почве личных отношений. 30-летний взял металлическую бейсбольную биту и несколько раз ударил оппонента по голове, после чего сбежал.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Продолжается расследование дела.