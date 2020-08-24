Школьная линейка 1 сентября пройдет только для первоклассников и выпускников в Санкт-Петербурге

Школьная линейка в Петербурге состоится только для первоклашек и выпускников Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавируса изменила учебный процесс в Санкт-Петербурге. Так, традиционная линейка на 1 сентября состоится, однако с ограниченным числом участников. Как сообщили в понедельник, 24 августа 2020 года, в Смольном, на первом звонке будут присутствовать только первоклассники и ученики выпускных 11-х классов.

- Традиционные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут под открытым небом только для учащихся 1 и 11 классов и при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания лицами, которые сопровождают школьников, - пояснили в администрации города.

При этом, количество сопровождающих родителей тоже ограничено. В этот раз на линейку может прийти только кто-то один - мама, папа, бабушка или дедушка. Это одно из условий Роспотребнадзора, чтобы защитить детей и остальных присутствующих от возможного заражения.