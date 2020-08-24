Полиция задержала хулигана, бросившего дымовую шашку на Невском проспекте

Задержан подозреваемый в хулиганстве на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил дымовую шашку на Невском проспекте. Инцидент произошел в 17:45 часов в субботу, 22 августа 2020 года. Неизвестный бросил на проезжую часть, вызвавший задымление. Из-за этого движение по проспекту ненадолго было затруднено.

- Опасности для жизни и здоровья окружающих данный предмет не представлял. Находившиеся на месте происшествия полицейские предприняли меры для ликвидации дыма. При этом хулиган с места происшествия скрылся, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Спустя какое-то время обнаружен и сам виновник.

24 августа полицейские задержали 26-летнего неработающего петербуржца по месту жительства в Центральном районе. Мужчину доставили в полицию для проведения процессуальных действий. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.