Петербургские медики ждут вакцину от коронавируса

Петербургские врачи ждут вакцину от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцина от коронавируса уже создана, однако, когда ее получат медики Санкт-Петербурга, еще не известно. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что вскоре лекарство поступит в столичные больницы. Ее ожидают и петербургские врачи.

- Первыми прививку от Covid-19 должны получить именно медицинские работники как те, кто вынужден постоянно контактировать с зараженными — им уколы должны поставить уже этой осенью. Примечательно, что по мнению врачей на это же время может прийтись «вторая волна» коронавируса, - пишет "Мойка78".

Но уточнений, когда вакцина окажется в Петербурге - нет. В комитете здравоохранения говорят, что дата еще не назначена.

Близится осень, а вместе с ней и опасное в эпидемиологическом плане время.

Напомним, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Производством препарата занимается центр имени Гамалеи и компания «Биннофарм». Изготавливать ее начали уже 15 августа.