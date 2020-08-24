Названа новая дата открытия кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге

Кинотеатры и фуд-корты в Петербурге останутся закрытыми до 20 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге изменили дату открытия кинотеатров и фудкортов. Раньше говорилось о том, что они заработают уже 30 августа. Но в понедельник, 24 августа 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал обновленный документ об ограничениях из-за коронавируса. Теперь посмотреть кино на большом экране можно будет не раньше конца сентября.

- Запрет на проведение массовых мероприятий продлится до 20 сентября 2020 года, - говорится в документе.

В целом все основные запреты и ограничения из-за пандемии продлили до 20 сентября. Изменения коснутся в основном образовательных учреждений - 1 сентября дети снова пойдут в школы, а студенты в вузы, при условии соблюдения санитарных норм.

До 1 ноября продлен запрет на работу детских лагерей на территории Петербурга и приостановлено предоставление им социальной поддержки со стороны городского правительства.