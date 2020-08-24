Верхний сад Петергофа откроют для посетителей в 2024 году

Верхний сад Петергофа откроют для петербуржцев и гостей города в 2024 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для жителей Санкт-Петербурга и туристов Верхний сад Петергофа откроют только в 2024 году. Как стало известно в понедельник, 24 августа 2020 года, сейчас в заповеднике проходят реставрационные работы, на которые выделен 1 миллиард рублей. Саму реставрацию планируют завершить в декабре 2023 года.

- Работы будут проводиться в три этапа. В первую очередь специалисты отреставрируют исторический коллектор, который проходит по всей длине сада и питает фонтаны центральной части Нижнего парка, в том числе фонтан «Самсон» и Большой каскад, - пишет газета "Петербургский дневник".

Также в парке обновят бассейны и водоводы фонтанов «Дубовый» и «Межеумный». Специалисты по фауне будут лечить или заменять больные деревья.

Реставрация ожидает и малые архитектурные формы: деревянные берсо и беседки, лестничные спуски. Впервые после Великой Отечественной войны будут отреставрированы ворота и ограда Верхнего сада.