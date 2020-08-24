Финский производитель шин Nokian ответил на обвинения в налоговых преступлениях

По словам бывшего партнера, компания якобы занижала стоимость экспортируемого товара и изготавливала подложную документацию Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Компания Nokian Tyres, производящая знаменитые финские автопокрышки, ответила на запрос «Комсомолки» по ситуации с петербурженкой Евой Викторией Амбер. Ранее женщина была обвинена в 13 экономических преступлениях на поставке шин, совершенной в 90-х годах, и объявлена в розыск в Интерпол.

Сейчас Ева Амбер ожидает приговора по апелляции: в прошлом году предпринимательницу приговорили в Финляндии к условному сроку и штрафу почти в 600 тысяч евро в счет уплаты налогов.

По словам бизнеследи, преступления в сфере налогообложения и бухучета совершала не одна, а сам производитель шин – компания Nokian Tyres. Именно она якобы занижала стоимость экспортируемого товара и изготавливала подложную документацию, затем получая 100-процентную оплату от российских клиентов через оффшорные компании, но экономя на российских таможенных пошлинах и налогах.

– Поскольку предполагаемые события относятся к далеким годам, компания не может комментировать утверждения Амбер, – сообщили «Комсомолке» в компании Nokian Tyres. – Но мы хотели бы подчеркнуть, что компания стремится к строгому соблюдению всех применимых законов и правил, а также высоких этических стандартов.