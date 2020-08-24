9-балльные пробки сковали Санкт-Петербург вечером 24 августа

В понедельник 24 августа 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксировали девятибалльные вечерние пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно длинные пробки вернулись в Санкт-Петербург в понедельник вечером 24 августа. Улицы Северной столицы сковал девятибалльный трафик. Похоже, город возвращается к ритму жизни до пандемии коронавируса. А с 1 сентября потоки транспорта наверняка будут еще плотнее.

- По данным на 19:30, в Санкт-Петербурге пробки в 9 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 4 баллов, - передают сервисы «Яндекса».

Топ наиболее загруженных магистралей Санкт-Петербурга следующий: проспект Обуховской обороны в обе стороны, а также проспект Славы и Народная улица в обе стороны «набрали» 10 баллов. За ними следом идет Софийская улица по направлению из центра с пробками в 9 баллов. Сильнее всего машины притормозили на внешней стороне КАД у Вантового моста. Эта пробка длиной почти в 16 километров продержалась 4,5 часа.