Более 1 тысячи соцработников получили выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге

Более тысячи работников социальной сферы получили единовременные выплаты за работу в период пандемии в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более тысячи работников социальной сферы получили единовременные выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге. По информации Смольного от вторника, 25 августа 2020 года, поддержка оказана уже 1030 специалистам, которые помогали пожилым петербуржцам с 1 апреля по 30 июня.

- Размер единовременной денежной выплаты составляет 10 000 рублей в месяц. Их получат 4675 специалистов социальных служб. На эти цели из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга выделено 140 250 000 рублей, - рассказали в администрации города.

В период пандемии специалисты из 53 районных организаций, среди которых медсестры, психологи, педагоги и многие другие, доставили более 85 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости, из них 52 тысячи - гражданам пожилого возраста.

Социальные услуги на дому оказаны 38 тысячам инвалидам и петербуржцам пожилого возраста.