Медсестра психбольницы пырнула бывшего мужа ножом в Мурино

Медсестра порезала ножом своего бывшего мужа в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Семейная драма разыгралась в городе Мурино, что под Санкт-Петербургом. В ночь на воскресенье, 23 августа 2020 года, от дома 23 п улице Шувалова был госпитализирован 35-летний мужчина. Он сам позвонил в скорую и рассказал, что его ударил ножом неизвестный человек. Оказалось, что раненный скрыл правду.

- В больнице у мужчины диагностировали проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов, а также рану грудной клетки. Состояние его оценивается как средней тяжести, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя сутки в полицию с повинной пришла бывшая жена раненного. 34-летняя женщина, работающая медсестрой в психиатрической больнице Петербурга призналась, что она виновата в том, что мужчина находится в больнице. С ее слов, около часа ночи 23 августа бывшие супруги распивали алкоголь, между ними начался конфликт и женщина схватилась за нож.

В отношении агрессивной женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.