Мужчина задушил водителя и переехал его машиной ради угона авто в Ленинградской области

Житель Ленобласти сдал полиции пасынка, убившего человека ради машины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Приозерского района Ленинградской области сдал полиции своего пасынка, убившего человека. Утром в понедельник, 24 августа 2020 года, мужчина позвонил по номеру 112 и рассказал, что его приемный 30-летний сын задушил владельца автомобиля, чтобы угнать машину.

- Убийство произошло в 3 часа ночи в лесу в 300 метрах от дороги между поселком Мичуринское и деревней Кучерово. По словам заявителя, его пасынок накинул 37-летнему владельцу машины "Мазда" шнурок на шею, затем вытолкнул его из авто, пересел на водительское место и переехал жертву, после чего скрылся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В указанном месте полиция нашла труп мужчины с множеством травм. В 8 часов утра у деревни Кучерово был задержан и подозреваемый на угнанной машине.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что еще в 2012 году он вместе с товарищем напал на человека в его квартире ради ограбления.