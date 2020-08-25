19-летний спасатель погиб во время тушения лесного пожара в Ленинградской области

В Тихвинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летнего рабочего пожарной бригады Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тихвинском районе Ленинградской области во вторник, 25 августа 2020 года, возбудили уголовное дело после гибели 19-летнего сотрудника пожарной бригады местного лесничества. Трагедия произошла накануне, 24 августа, во время тушения лесного пожара.

- По данным следствия, неустановленное лицо из числа работников организаций, обеспечивающих и контролирующих безопасную эксплуатацию высоковольтных линий электропередач допустил провисание на участке лесного массива на территории лесничества "Ленобллес» неизолированного металлического высоковольтного кабеля линии электропередач, которого коснулся пожарный из-за чего и скончался, - рассказали в следственном комитете.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.