Футбольный центр из Санкт-Петербурга провел детский турнир вопреки запрету по коронавирусу

Суд выдал предупреждение футбольному центру из Санкт-Петербурга, который провел детский турнир во время запрета по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Футбольный центр Friends Arena поймали на нарушении по коронавирусу. Как установили в суде, 20 мая в 18:30 в спортивном комплексе на улице Парашютной, который принадлежит компании, проводился детский турнир. Оказалось, там организовали соревнования по мини-футболу для участников в возрасте от 6 до 8 лет. И это в пик пандемии.

Роспотребнадзору такое не понравилось, ведь к тому времени власти еще не разрешили массовые мероприятия в городе. А детские соревнования тем более были под запретом.

- При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий запрещено. Представитель компании Friends Arena вину не признал. Суд ограничился наказанием в виде предупреждения, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.