Ливни и грозы: Погода на 26 августа в Санкт-Петербурге

Дожди и похолодание пришли в Санкт-Петербург 26 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург вернулись ливни. В среду, 26 августа 2020 года, над Северной столицей соберутся грозовые тучи, а днем прольются мощные ливни. Синоптики советуют не выходить из дома без непромокаемой обуви и зонтов.

- Северная столица окажется в тыловой, холодной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди, - сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" утром в Петербурге пройдут дожди, местами ливни, грозы. Днем тоже стоит ожидать кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха днем прогреется до плюс 17-19 градусов, а ночью опустится до 10-12 градусов выше нуля.