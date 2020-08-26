Такси влетело в остановку на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Такси не поделили дорогу и снесли автобусную остановку на Васильевском острове Фото: СОЦСЕТИ

На Васильевском острове Санкт-Петербурга серьезная авария. В ночь на среду, 26 августа 2020 года, два автомобиля такси не поделили дорогу из-за чего один из них влетел в остановку общественного транспорта, снеся по пути знак пешеходного перехода. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- Ночью на пересечении Большого проспекта В.О. и 26-27 линии такси при левом повороте не уступил встречному такси. Автомобиль едущий прямо изменил направление и въехал в остановку, - рассказали свидетели.

В итоге остекление остановки разлетелось на мелкие осколки, у автомобиля отлетел бампер и сильно помялся капот. Благо, ночью на остановке людей не было.

Есть ли пострадавшие в результате аварии, не сообщается. Сотрудники ДПС провели проверку для установки виновных в ДТП.