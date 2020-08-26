Поезд насмерть переехал пенсионера на станции Комарово в Санкт-Петербурге

Пенсионер погиб под колесами поезда в Комарово Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошла трагедия. Как стало известно в среду, 26 августа 2020 года, на железнодорожной станции Комарово под колесами поезда погиб пенсионер. Мужчина переходил через рельсы в тот момент, когда состав "Санкт-Петербург - Выборг" был уже близко. Разминуться им не удалось.

- Гражданин попытался перейти железнодорожный путь по пешеходному переходу во время приближения поезда. На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, мужчина не реагировал, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию это не помогло.

Пострадавший, приблизительно в возрасте 70 лет, получил травмы не совместимые с жизнью. Личность погибшего мужчины устанавливается. Сейчас в связи с инцидентом проводится проверка.