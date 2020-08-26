Девочку-сироту жестоко насиловал родной дед в Ленинградской области

Пенсионер насиловал собственную 9-летнюю внучну в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области 11-летняя девочка стала сексуальной жертвой родного деда. Во вторник, 25 августа 2020 года, в полицию обратилась директор Каложицкого центра помощи детям-сиротам. Женщина рассказала, что ей стала известна информация о продолжительном насилии над ребенком.

- По словам заявительницы, в неустановленный период времени до 17 июня 2019 года пенсионер, которому сейчас 66 лет, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки. На тот момент девочке еще не исполнилось 10 лет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что изнасилования происходили по месту жительства деда и внучки в доме на улице Ломакина в поселке Кикерино, Волосовского района Ленобласти.

Информация была незамедлительно передана в следственный комитет. Подозреваемый пенсионер задержан. Расследование продолжается.