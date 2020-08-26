Астрологи рассказали, где лучше жить знакам зодиака в Санкт-Петербурге

Астрологи поделились, где лучше жить знакам зодиака в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Пользователи социальных сетей обсуждают астрологическую карту Санкт-Петербурга, в которой наглядно показано, в каких районах города лучше жить разным знакам зодиака. Авторами схемы являются Семира и Виталий Веташ, опубликована карта была издательством "Ариал" еще в 1997 году, но 26 августа 2020 года вновь попала в поле зрения горожан.

- Петербург был заложен под знаком Близнецов 27 мая 1703 года, веселым, подвижным и легким на подъем знаком Зодиака, под которым родился и основатель города Петр I, - говорится в описании к карте.

Астрологическая карта Петербурга-Ленинграда / Фото: издательство "Ариал" 1997 год

Что касается распределения улиц и районов города для жителей. Так, Приморский район лучше всего подойдет для Раков. Овнам будет комфортно на проспекте Газа, Стачек, Маршала Жукова, а также от Заневского до Косыгина. Тельцам предлагается селиться на Ленинском проспекте и Ветеранов, а также на набережной Фонтанки. А Невский проспект, по мнению астрологов, идеален для Львов.

- У Козерогов больше всех денег, на Крестовском жить? - удивилась пользовательница сети.

- Ага, сейчас, я из центра в Рыбацкое перееду, - посмеялась еще одна петербурженка.

Большинство петербуржцев просто посмеялись над картой, с интересом ее рассмотрев. Но предпочли остаться жить там, где им действительно комфортно.