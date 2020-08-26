Петербургские ученые обнаружили уникальные свойства алюминия

Ученые из Петербурга обнаружили уникальные пластические свойства алюминия / Фото: СПбПУ

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обнаружили уникальные свойства алюминия. Как стало известно в среду, 26 августа 2020 года, в ходе экспериментов по высокопроизводительному электродуговому выращиванию получили металл с уникальной пластичностью. Этот показатель в три раза превысил нормы, указанные в ГОСТе.

- Это открытие может в принципе поменять взгляд на создание конструкций. Механические свойства металла всегда закладываются с запасом, в нашем случае этот запас в несколько раз превышает установленные нормы. Выращенный материал будет позволять выдерживать деформации, вызванные нагрузкой в космосе, более длительное время, – рассказал Олег Панченко, заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ.

Также ученые ставят целью изучить свойства полученного материала при циклическом нагружении, так как опубликованное исследование было основано на анализе при статическом нагружении. Как правило, материалы с повышенной пластичностью показывают лучшие усталостные свойства – эту гипотезу и проверят ученые.