Каждый десятый ресторан или бар закрылся в центре Санкт-Петербурга

Из-за ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге закрылось каждое десятое заведение на ресторанных улицах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты из международной консалтинговой компании Colliers International подсчитали, что в период с марта по конец августа в центре Санкт-Петербурга закрылось каждое десятое заведение. речь идет именно о четырех главных ресторанных улицах города – Белинского, Некрасова, Жуковского и Рубинштейна. Многие бизнесмены не выдержали убытков и вынужденно закрывались. Половина заведений, канувших в Лету, это бары.

- Как передают аналитики, на четырех ресторанных улицах Санкт-Петербурга закрылись 15 заведений общепита. Это примерно 10% от общего объема арендаторов этого профиля. Однако уровень закрытий заведений общепита оказался все равно куда ниже прогнозов, о которых говорили эксперты и игроки рынка на самоизоляции, - пишет «Мойка78».

Основные причины закрытия заведений следующие: выплата аренды в период простоя и действия запретов, отсутствие резервного фонда и невозможность перепрофилировать работу на формат доставки.