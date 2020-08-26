Врача-терапевта поликлиники №60 оштрафовали за нарушения по коронавирусу

Врач-терапевт из Санкт-Петербурга получила штраф за "пробелы" по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заведующую терапевтическим отделением №2 из поликлиники №60 в Санкт-Петербурге оштрафовали на 25 тысяч рублей за различные нарушения по коронавирусу. Проверка Роспотребнадзора в конце июля показала, что в больнице не определили лиц, контактировавших с одним из зараженных пациентов, и не наблюдали за их здоровьем. Вдобавок в медкарте одного из больного нет записи о назначении дезинфекции дома, где находится очаг инфекции.

- Помимо этого специалисты обнаружили отсутствие регистрации диагноза «Двусторонняя вирусная пневмония» от 22 июня 2020 года у пациента Р., а также отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19. Врач-терапевт свою вину признала в полном объеме, пояснив, что все нарушения в поликлинике уже ликвидировали в полном объеме, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат врача ссылалась на то, что огрехи допустил другой терапевт – участковый. Однако это не спасло подсудимую от штрафа.