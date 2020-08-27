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Исторические границы Санкт-Петербурга изменят до конца года

Новый проект уже подготовили в Минкультуры, теперь охрана коснется и исторических панорам
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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В Санкт-Петербурге планируют включить исторические панорамы в охранную зону.

В Санкт-Петербурге планируют включить исторические панорамы в охранную зону.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минкультуры РФ подготовили проект приказа об утверждении новых исторических границ Санкт-Петербурга. Документ уже отправили в Смольный для рассмотрения. Эксперты определили, какие участки города нужно включить в состав исторического поселения, чтобы строго их охранять. Согласно документу, в защитной зоне есть, к примеру, половина Васильевского острова и Петроградская сторона. Но основная цель – детально сохранить исторические панорамы.

А вот и новые исторические границы Северной столицы. Фото: Минкульт РФ

А вот и новые исторические границы Северной столицы. Фото: Минкульт РФ

- После утверждения новых границ и предмета охраны исторического поселения панорамы и виды города будут охраняться на расстоянии до 10 километров. Это позволит при строительстве сохранить уникальные протяженные панорамы Санкт-Петербурга, в том числе за границами исторического поселения, - поясняют в пресс-службе КГИОП.

Добавим, что приказ о границах планируют утвердить до конца 2020 года.