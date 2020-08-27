Погода на 27 августа в Санкт-Петербурге: Циклонический вихрь принесет дожди

27 августа в Петербурге будет прохладно и дождливо Фото: Олег ЗОЛОТО

С наступлением конца лета погода в Санкт-Петербурге начала резко меняться. Ушли жаркие, солнечные дни. Пришла прохлада и дожди. В четверг, 27 августа 2020 года, погоду в Северной столице будет определять циклонический вихрь, который принесет дожди и еще большее похолодание.

- Синоптическую ситуацию в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определять северная периферия очередного циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, временами пройдут дожди. При этом приток солнечного тепла к земной поверхности окажется ограничен, и температурный фон ожидается на 3-4 градусов ниже положенных по климату значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В четверг в Петербурге прохладно, всего плюс 14-16 градусов, в Ленинградской области - плюс 13-18 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.