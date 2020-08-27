Всех учителей Ленинградской области проверят на коронавирус

Все учителя школ Ленобласти пройдут обследования на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область готовится к началу нового учебного года. В связи с пандемией, в среду, 26 августа 2020 года, в регионе стартовало массовое тестирование учителей школ на наличие коронавирусной инфекции. Разумеется, зараженных временно не допустят до учеников.

- Мы запустили исследования на COVID-19 для учителей, чтобы уверено вступить в новый учебный год и максимально обезопасить деятельность образовательных организаций, — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общей сложности планируется провести порядка 15 тысяч исследований и охватить педагогов из всех школ региона. Чтобы успеть к началу учебного года, тестирования будут проводить и в субботу.

Обследования проходят в медицинских учреждениях и в самих школах. Графики тестирования утверждаются в районных больницах.