Кинотеатры Санкт-Петербурга потребовали власти открыть залы с 1 сентября 2020 года

Кинотеатры Петербурга потребовали от губернатора открытия с 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Владельцы кинотеатров Санкт-Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с требование открыть залы с 1 сентября. Открытое письмо было опубликовано на странице Ассоциации владельцев кинотеатров в Facebook в среду, 26 августа 2020 года. С конца марта кинотеатры города закрыты из-за пандемии и несут большие убытки. В тоже время, в Ленобласти, Москве и многих других регионах залы уже работают.

- Мы не просим, мы требуем: снимите ограничения на работу кинотеатров с 1 сентября 2020 года или компенсируйте наши расходы по содержанию простаивающих не по нашей вине предприятий, - говорится в обращении.

Также владельцы кинотеатров отметили, что странно принимать подобные решения по запрету деятельности кинотеатров на фоне переполненного пассажирами общественного транспорта, массовых мероприятий в День Военно-морского флота, тысяч открытых баров, ресторанов, спортивных клубов, бань и бассейнов.

В последней редакции ограничений из-за пандемии кинотеатры должны открыться не раньше 20 сентября.