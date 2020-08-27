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Такси с пассажиркой перевернулось на Магнитогорской улице в Санкт-Петербурге

ДТП произошло, когда водитель сервиса не уступил дорогу другой машине
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Такси перевернулось на Магнитогорской улице, пассажирка ушла самостоятельно

Такси перевернулось на Магнитогорской улице, пассажирка ушла самостоятельно

Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль такси "прилег" на крышу на Магнитогорской улице в Санкт-Петербурге. Утром в четверг, 27 августа 2020 года, водитель сервиса вез пассажирку. Поворачивая с Брантовской улицы он не уступил дорогу другому автомобилю из-за чего и произошло серьезное ДТП.

- Такси двигался по направлению от Шаумяна. С Брантовской под знак "уступи дорогу" выезжал белый "Поло". Удар, "Поло" развернуло, таксист наехал на трамплин в виде поребрика и перевернулся, - рассказали в социальной сети очевидцы.

По словам свидетелей, девушка-пассажир выбралась из машины и куда-то ушла, держась за голову. О состоянии таксиста и второго участника аварии на данный момент ничего не известно.

Также очевидцы говорят, что участников ДТП могло стать больше, но автомобилисты вовремя сориентировались и ушли от удара. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и выясняют причины аварии.

ДТП