Петербуржец выпрыгнул из окна в наркотическом приходе

Наркоман прыгнул из окна третьего этажа и попал в больницу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В больнице Санкт-Петербурга спасают 25-летнего парня, который выпрыгнул из окна в наркотическом приходе. Около 8 часов утра в среду, 26 августа 2020 года, житель одного из домов на Ленинском проспекте позвонил в скорую помощь и рассказал, что во дворе лежит человек, который громко кричит.

- Со слов заявителя, парень упал из окна третьего этажа. Скорая незамедлительно выехала на место и госпитализировала пострадавшего, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сам пострадавший пояснил врачам, что употребил наркотики - вещество под названием "соль" и прыгнул в окно с третьего этажа. Зачем он это сделал, пояснить не смог.

В итоге наркотического "полета" парень получил сотрясение мозга, закрытый перелом плечевой кости и компрессионный перелом позвоночника. Состояние его тяжелое. Врачи поместили пациента в шоковую реанимацию.