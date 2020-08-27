Мужчина чудом выжил после столкновения с поездом в Ленинградской области

В Ленобласти человек попал под поезд и выжил Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области мужчина чудом выжил после столкновения с поездом. В 02:45 часов в четверг, 27 августа 2020 года, в дежурную часть транспортной полиции поступила сообщение о том, что на перегоне Таммисуо-Возрождение резервным тепловозом с сообщением «Выборг-Возрождение» травмирован мужчина.

- Выяснено, что на момент приближения подвижного состава гражданин находился в колее между рельсами, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Машинист поезда, увидев человека на рельсах, начал подавать звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На место приехала скорая, которая экстренно госпитализировала человека в больницу.

В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего.