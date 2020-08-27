Санкт-Петербург готовится к снежной и морозной зиме

Петербург начал подготовку к осенне-зимнему сезону Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась подготовка к зиме. В четверг, 27 августа 2020 года, губернатор Александр Беглов дал поручение до 16 октября привести в полную готовность все снегоплавильные и снегоприемные пункты. В предстоящем сезоне будут использовать 18 пунктов, которые в общем могут обрабатывать 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.

- По прогнозам синоптиков предстоящая зима ожидается в пределах нормы, со снегом и морозами. Но, учитывая опыт двух предыдущих лет, когда аномально снежную зиму сменила аномально теплая и практически без осадков, мы должны быть готовы к любой погоде, в том числе и к снегопадам, - заявил градоначальник.

Для возмещения недополученных доходов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выделены субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов.

Кроме того, по поручению губернатора прорабатывается вопрос о создании новых объектов. В перспективе планируется оборудовать стационарный снегоплавильный пункт на Софийской улице, 96. Он обеспечит прием и утилизацию снежных масс во Фрунзенском районе и левобережной части Невского района.