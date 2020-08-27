Специалисты назвали места, где можно заразиться инфекцией в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор назвал общественный транспорт основным местом заражения вирусами Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор и врачи Санкт-Петербурга ожидают осенью и зимой 2020 года рост числа зараженных не только корнавирусом, но и другими заболеваниями вроде гриппа и ОРВИ. В четверг, 27 августа 2020 года, в ведомстве назвали места, где наиболее вероятно подхватить заразу.

- Во-первых, не забывать, что начинается учебный год, восстанавливается образование, приезжают студенты, в том числе иностранцы, - отметила исполнительная обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Кроме того, в Роспотребнадзоре назвали общественный транспорт основным местом заражения вирусами. Люди возвращаются с отпусков, поэтому их становится больше не только в автобусах и метро, но и магазинах и других общественных местах.

- Поэтому очень важно соблюдать масочный режим и не забывать о гигиенической обработке рук и социальной дистанции, - добавила Катаева.