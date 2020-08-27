Муж сбежал от жены прямо со свадьбы в Санкт-Петербурге

Бывает и такое: горе-муж убежал прочь от супруги из ЗАГСа. Фото: СОЦСЕТИ

Муж по неизвестной причине сбежал от жены прямо со свадьбы в Санкт-Петербурге. Пара только-только узаконила свои отношения в ЗАГСе Выборгского района и села в такси, как супруг попросился выйти, потому что якобы забыл паспорт во дворце бракосочетания. Никто подвоха не заметил, поэтому машина остановилась, муж побежал в сторону ЗАГСа и насовсем пропал.

Жена Юлия шутку не оценила. И правда, со времен выхода фильма «Сбежавшая невеста» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс многие привыкли, что уйти со свадьбы может только женщина. Однако петербургская пара рвет все шаблоны.

После инцидента разозленная Юлия так и не дождалась мужа у себя дома, а потому пошла в полицию, чтобы сотрудники МВД узнали место его регистрации.

- 50-летняя гражданка пояснила, что просит установить адрес регистрации супруга, чтобы немедленно добиться от него развода. Пока результатов поиска нет, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.