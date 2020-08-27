Документацию продолжения фиолетовой линии метро Санкт-Петербурга создадут в 2021 году

Объявлен конкурс на разработку предпроектной документации участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется созданием предпроектной документации участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Речь идет о продолжении фиолетовой ветки подземки от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской» с одноименным электродепо. Начальная (то есть максимальная) цена контракта составляет 39,99 млн рублей.

- От подрядчика, победившего в конкурсе, потребуют разработать пояснительную записку и графические части документации. По результатам работы можно будет понять о размещении трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей. Также специалисты определят градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения будущих объектов метро, - передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что документацию разработают к концу 2021 года.