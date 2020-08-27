Съемки сериала «Знахарь» перекроют дороги в центре Санкт-Петербурга

Съемки телевизионного фильма перекроют движение на некоторых улицах в центре Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые улицы в центре Санкт-Петербурга вновь перекроют для съемок очередного российского фильма. На этот раз проект телевизионный – продолжение сериала «Знахарь», где в главной роли снимается Даниил Страхов. Съемками руководит ООО «Лига фильм». Автолюбителей потеснят с 29 по 30 августа.

- Движение транспортных средств полностью прекратят с 18:00 29 августа до 09:00 30 августа по Биржевой площади, Тифлисскому переулку, а также от Тифлисской улицы до Биржевого проезда. Также 29 августа запретят останавливаться с полуночи до 18:00 по Биржевому проезду от набережной Макарова до Менделеевской линии и вдоль дома №4 по Биржевой площади, Тифлисскому переулку от Тифлисской улицы до Биржевого проезда, - передает пресс-служба Смольного.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть впросак.