Микроавтобус снес легковушку на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

"Форд Транзит" снес легковушку на Московском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Микроавтобус марки "Форд Транзит" снес легковушку "Матиз" на Московском проспекте В Санкт-Петербурге. ДТП произошло в ночь на пятницу, 28 августа 2020 года, рядом со станцией метро Электросила. После аварии водитель легковушки потерял сознание.

- В 00:37 часов у дома 143 на Московском проспекте 21-летний парень, управляя автомобилем "Дэу Матиз", двигаясь от Рощинской улицы в сторону Решетникова, при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Форд Транзит" за рулем которого находился 32-летний водитель, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу.

От удара легковушку буквально смяло. Водитель "Матиза" получил множество травм и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажир легковушки и водитель микроавтобуса не пострадали.

На данный момент сотрудники ДПС проводят проверку для установки причин аварии.