Машина вылетела на пешеходную часть после столкновения с авто в Невском районе Санкт-Петербурге

"Веста" врезалась в припаркованный автомобиль после ДТП на перекрестке Подвойского и Товарищеского в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утро в Невском районе Санкт-Петербурга началось с серьезной аварии. В пятницу, 28 августа 2020 года, на перекрестке улицы Подвойского и Товарищеского проспекта столкнулись два автомобиля - отечественная "Лада Веста" и иномарка "Опель". От удара первый на несколько метров вылетел на пешеходную часть. Об аварии в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Веста" улетела в припаркованный автомобиль после встречи с "Опелем" на перекрестке Подвойского и Товарищеского, - поведали свидетели.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказали. От удара отечественный автомобиль вылетел на пешеходную часть, проехал по газону и врезался в машину. Всего "Лада" пролетела не менее 10 метров от дороги.

Благо, по пути автомобиль не задел никого из пешеходов. О пострадавших на данный момент ничего не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.