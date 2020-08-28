Петербуржцев из групп риска привьют от пневмококковой инфекции

Детей и взрослых из групп из риска в Петербурге привьют от пневмококковой инфекции Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге проходит иммунизация населения против пневмококковой инфекции. В первую очень это касается детей 2-5 лет и взрослого поколения из групп риска. Как сообщили в пятницу, 28 августа 2020 года, в Смольном, в этом году на покупку вакцины из городского бюджета выделено порядка 129 миллионов рублей.

- В этом году прививки от гриппа и пневмонии приобретают особое значение. Мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом КОВИД-19 и должны использовать все проверенные средства защиты. Каждый из нас должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих, - заявил губернатор Александр Беглов.

Из групп риска по заболеванию пневмококковой инфекцией наибольшее число привитых – 115 тысяч – составляют лица старше 60 лет.

Прививки против пневмококковой инфекции доступны для всех горожан и проводятся как в поликлиниках города, так и в коммерческих медицинских центрах на платной основе.