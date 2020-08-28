КАД встал в длинную пробку днем 28 августа в Санкт-Петербурге

КАД встал в жесткую пробку 28 августа в Петербурге в три часа дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятница - традиционный день недели для пробок в Санкт-Петербурге. В три часа дня 28 августа 2020 года длинный затор образовался на Кольцевой автодороге в районе Вантового моста. Автомобилистам приходится стоять по часу, чтобы проехать через плотное скопление машин.

- В 15:15 часов на КАД зафиксирована необычно сложная пробка. Машины стоят на внутреннем кольце по Большому Обуховскому мосту и далее от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, - сообщает сервис "Яндекс".

Отмечается, что в пробке длиной в 7,7 километров можно потерять 1 час 13 минут, что больше обычного.

В целом на три часа дня пробки в Петербурге оцениваются в 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время в пятницу. По прогнозам заторы по городу продолжат рости и к пяти часам дня достигнут пика в 7 баллов.