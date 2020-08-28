Александр Беглов попросил главного санитарного врача Санкт-Петербурга открыть кинотеатры и концертные залы

Беглов попросил главного санитарного врача изучить возможность очередного снятия ограничений в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 28 августа 2020 года, обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой разрешить открыть кинотеатры, театры, концертные залы, а также возобновить полноценную работу торговых комплексов. Для этого нужно изучить возможность и определись условия их работы.

- В связи с эпидемической обстановкой и принятыми ограничительными мерами они закрыты уже почти пять месяцев. Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что кинотеатры, другие учреждения культуры, а также фуд-корты разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять.

Также Беглов подчеркнул, что в Петербурге есть позитивный опыт возвращения к привычной жизни - это общественный транспорт, предприятия, сфера услуг и торговля.