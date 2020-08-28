МЧС предупреждает о ливнях в Санкт-Петербурге с 28 на 29 августа

Ливни обрушатся на Санкт-Петербург и пригороды в ночь с 28 на 29 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС поспешили предупредить петербуржцев о том, что с 28 на 29 августа на Северную столицу обрушатся ливни. Ждать сильные дожди можно с вечера пятницы и вплоть до первой половины ночи субботы.

- Также ливни местами ожидаются и в пригородах. В данном случае лучше воздержаться от поездок по Санкт-Петербургу и оставаться в квартире или на работе. Если сильный дождь застал вас на улице, то не спускайтесь в подземные переходы, а старайтесь укрыться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что в субботу 29 августа синоптики помимо ливней обещают до +19 градусов по Цельсию. Ветер ночью будет северный, но слабый, а днем юго-восточный либо южный умеренный. Атмосферное давление практически не поменяется.