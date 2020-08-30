Дамбу Петербурга закроют для прохода судов в понедельник, 31 августа

На жизни крупных судов, которых ходят через С-2, а также автомобилистов проверка механизмов С-2 никак не скажется Фото: Артем КИЛЬКИН

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, или, в народе, дамба, переживает плановые технологические работы. Из-за них в понедельник, 31 августа, придется на целый день закрыть судопропускное сооружении С-2, которым пользуются небольшие суда типа река-море.

– 31 августа с 09:00 до 18:00 будет осуществлен подъем затвора С-2 в положение «закрыто»: будет проведена проверка гидромеханического оборудования и электронных систем управления, – сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений. – В указанное время проход судов типа река-море по судоходному каналу С-2 будет невозможен.

Работы согласовали с Большим портом Санкт-Петербурга, так что неожиданностей для судовладельцев здесь быть не должно.

На жизни крупных судов, которых ходят через С-2, а также автомобилистов проверка механизмов С-2 никак не скажется. Проезд 31 августа по этому участку КАД будет штатным: для машин здесь предусмотрен нависающий над судопропускным каналом неразводной мост.