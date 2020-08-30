Русановская улица покрылась ямами через неделю после ремонта

Эффект от последней подсыпки продержался «до первого дождя». Фото: vk.com/spb_today

Улица Русановская в историческом районе Русановска в Петербурге, что рядом с рекой Утка и Большим Обуховским мостом, обрела свое имя и первые жилые многоэтажки в 2013 году. С тех пор жители не перестают жаловаться на ее убогое состояние.

– Многострадальная Русановская снова вся в ямах, некоторые глубиной по 20-30 сантиметров, – пишут жители в соцсетях

Русановская после апрельского ремонта. Фото: vk.com/spb_today

Серьезную подсыпку, призванную «снять аварийность», здесь делали в апреле.

– Обещалки построить улицу были сразу же. Проектировать собирались в 2019-ом, построить улицу – в 2020-ом. Теперь говорят про 2021 год, – объясняет в сети местных житель Денис. – Видимо, чтобы ничего не делать, власти утверждают, что Русановская – это не проезжая часть, для этого на ней влепили знак «Придворовая территория». Мне с пневмоподвеской уже машину жалко, а вот седанам совсем соваться туда не советую.

Русановская сейчас. Фото: vk.com/spb_today

Последний раз ямы засыпали неделю назад. Продержался эффект от такого ремонта «до первого дождя». По утверждению местных, «в некоторых садоводствах дороги и то лучше».