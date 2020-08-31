Загадочный мираж снял петербургский фотограф у "Лахта Центра"

Петербургский фотограф поймал мистический мираж у "Лахта Центра" Фото: Артем КИЛЬКИН

Фотограф из Санкт-Петербурга Антон Кубышкин стал свидетелем завораживающего природного явления - мираж. Загадочную иллюзию он поймал рядом с "Лахта Центром" вечером в субботу, 29 августа. Необычным снимком фотограф поделился в социальной сети.

- Классная фотка, не крайне редкое явление, но и не распространенное, - отметили подписчики Антона.

Очертания Петербурга отразились в небе / Фото: Антон Кубышкин

На снимке видна гладь Финского залива, за ним огромный небоскреб, свечой взмывающий ввысь. Все в легкой туманной дымке, а над горизонтом словно парит контур Санкт-Петербурга, который, на самом деле, находится за спиной фотографа, и трубы ТЭЦ.

Мираж происходит при преломлении потоков света а границе между между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Получается, что предметы отражаются в атмосфере.

Местные жители отмечают, что нередко видят подобные эффекты над заливом.