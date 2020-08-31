Движение по "фиолетовой" ветке метро Санкт-Петербурга восстановлено

Движение по фиолетовой ветке в метро Петербурга восстановили с 10:33 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге восстановили движение по всей "фиолетовой" ветке метрополитена. В 9:25 часов утра понедельника, 31 августа 2020 года, были закрыты сразу три станции на юге города - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы". В метрополитене заявили, что причина технического характера. Спустя час движение было восстановлено.

- В 10:33 движение по 5 линии восстановлено, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

В течение часа местным жителям приходилось добираться до других станций метро, так как линия функционировала только от станции "Международная" до станции "Комендантский проспект".

По предварительным данным, причиной перебоя в движении по линии стало тело человека, которое нашли в туннеле. Сейчас "КП-Петербург" уточняет данную информацию.