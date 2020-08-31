Александр Беглов поздравил школьников и учителей с Днем знаний

Беглов поздравил школьников Петербурга с Днем знаний Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил школьников и учителей города с Днем знаний. Обращение к учащимся появилось в понедельник, 31 августа 2020 года, за день до самого 1 сентября.

- День знаний – это праздник не только для школьников и учителей. Это общий праздник. Каждый из нас учится всю свою жизнь. Но главные именинники на этом празднике – наши первоклассники! Их у нас в этом году шестьдесят две тысячи, - отметил губернатор.

Он напомнил, что к приему учеников школы готовились все лето - все 687 учебных заведения были продизенфицированы. В библиотеках появились новые учебники, во многих кабинетах - новая техника.

- Некоторым ребятам особенно повезло – они пойдут в новые, только что построенные школы. В те, где есть и бассейны, и спортплощадки, и самое современное оборудование, - добавил градоначальник.

Напомним, что линейка 1 сентября в петербургских школах пройдет только для первоклассников и 11-классников в связи с эпидемеологической обстановкой.